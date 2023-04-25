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Баширов: двухмесячной задержки зарплаты в «Салавате» нет. Это технические моменты

Баширов: двухмесячной задержки зарплаты в «Салавате» нет. Это технические моменты
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов, комментируя итоги сезона-2022/2023 для команды, прокомментировал информацию о двухмесячной задержке заработной платы в уфимском клубе.

«Двухмесячной задержки зарплаты у нас нет. Мы называем эту задержку, которая есть, технической, потому что объём бюджета нам утверждён ещё в прошлом году, но мы не можем влиять на технологию выплат. Недавно было совещание, где нам сказали, что в ближайшее время будут погашены все долги, а в следующем сезоне зарплаты будут выплачиваться в соответствии с графиком. Эта ситуация не говорит о том, что в «Салавате» нет денег, мы уверенно смотрим в будущее», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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