Канадский защитник «Витязя» рассказал, почему решил остаться играть в России

Канадский защитник «Витязя» Джереми Рой прокомментировал продление контракта с подмосковным клубом. Кроме того, хоккеист рассказал, почему решил остаться играть в России.
«Сразу после окончания чемпионата КХЛ поехал на родину, а сейчас я отдыхаю на Бали. Мне понравилось играть в «Витязе», меня всё устраивает, и я с удовольствием остаюсь в клубе из Подмосковья. Спасибо руководству клуба за доверие. С нетерпением буду ждать возвращения в Балашиху, а болельщиков прошу почаще заполнять наши трибуны до отказа!» — приводит слова Роя официальный телеграм-канал «Витязя».
Напомним, канадец стал лучшим ассистентом и пятым бомбардиром подмосковной команды в регулярном чемпионате. Рой принял участие в 68 встречах, в которых забросил четыре шайбы и отдал 27 результативных передач. В плей-офф Джереми сыграл пять матчей и набрал одно (0+1) очко.
- 25 апреля 2023
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