Никита Кучеров стал первым хоккеистом в истории «Тампы», набравшим 160 очков в плей-офф

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первым хоккеистом в истории клуба, набравшим 160 очков в матчах плей-офф, сообщает StatsCentre в «Твиттере».

Форвард отдал две результативные передачи в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс». Кучеров набрал 159-е и 160-е очки в розыгрышах Кубка Стэнли и стал первым хоккеистом в истории «Тампы», добравшимся до этой отметки. Примечательно, что границу в 100 очков, помимо россиянина, смог преодолеть только защитник Виктор Хедман.

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 после овертайма.