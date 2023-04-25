The Athletic оценил игру Тарасенко и Дадонова в плей-офф за свои новые клубы

Североамериканский портал The Athletic оценил игру форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимира Тарасенко и нападающего «Даллас Старз» Евгения Дадонова в плей-офф, после того как они по ходу сезона сменили клубы.
«Дадонов был самым крупным приобретением «Далласа» на момент дедлайна, и это приносит свои плоды. Он присоединился к своей новой команде в регулярном чемпионате, набрав 15 очков в 23 матчах. На данный момент он забил три гола в четырёх матчах Кубка Стэнли. Но есть нечто большее, чем просто голы, то, что сделало его таким солидным дополнением. Дадонов быстро стал лидером их атакующей игры в формате «5х5». Евгений придаёт «звёздам», которые в прошлом сезоне были известны как однолинейная команда, столь необходимую глубину.
«Рейнджерс» пытались использовать комбинацию Кейна с Артемием Панариным, чтобы возродить их «химию» из «Чикаго», но Тарасенко оказался подходящим игроком справа. Умение вингера контролировать шайбу выделялось в начале серии первого раунда плей-офф, и тот факт, что он не отстаёт от Панарина в атаке, служит хорошим предзнаменованием успеха в формате «5х5». Добавьте к этому его умение в завершении, которое опять же не на пике, но всё ещё является сильной стороной, и этого, вероятно, будет достаточно, чтобы «Рейнджерс» смогли пройти во второй раунд Кубка Стэнли», — сказано в статье.
Дадонов в текущем розыгрыше Кубка Стэнли за четыре встречи отметился тремя шайбами, Тарасенко в четырёх матчах записал на свой счёт два гола.
- 25 апреля 2023
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