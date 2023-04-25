Лукоянов — об игре с ЦСКА: по локоть отгрызать им руки, ноги, биться друг за друга

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал победу над ЦСКА в пятом матче серии Кубка Гагарина (2:1).
«Мы всё понимаем, тоже были в ситуации, когда вели 3-1 в серии, но последний рубеж самый тяжёлый. Чтобы его преодолеть, надо через себя переступить, соперник с развязанными руками играет. Сегодня матч не самый голевой, но самый яркий, болельщики в восторге. Мы перетерпели соперника, они создавали, у них хороший подбор игроков, а мы перетерпели эту мощь. Выстояли четыре минуты в меньшинстве, потом в награду забили гол и выиграли матч.
ЦСКА в том году были герои, а в этом году мы хотим быть героями. Показатель сегодняшней игры – мы должны показывать именно такой хоккей. По локоть отгрызать им руки, ноги, биться друг за друга и головой ложиться. Тогда всё может быть, и мы сможем стать героями», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 25 апреля 2023
-
22:47
-
22:30
-
22:27
-
22:24
-
22:22
-
22:19
-
22:17
-
22:13
-
22:11
-
22:06
-
21:57
-
21:46
-
21:24
-
21:07
-
20:47
-
20:40
-
20:28
-
20:19
-
20:10
-
19:51
-
19:22
-
19:04
-
18:53
-
18:42
-
18:31
-
18:19
-
18:06
-
17:44
-
17:33
-
17:19
-
17:03
-
16:59
-
16:57
-
16:50
-
16:40