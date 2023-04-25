Лукоянов — об игре с ЦСКА: по локоть отгрызать им руки, ноги, биться друг за друга

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал победу над ЦСКА в пятом матче серии Кубка Гагарина (2:1).

«Мы всё понимаем, тоже были в ситуации, когда вели 3-1 в серии, но последний рубеж самый тяжёлый. Чтобы его преодолеть, надо через себя переступить, соперник с развязанными руками играет. Сегодня матч не самый голевой, но самый яркий, болельщики в восторге. Мы перетерпели соперника, они создавали, у них хороший подбор игроков, а мы перетерпели эту мощь. Выстояли четыре минуты в меньшинстве, потом в награду забили гол и выиграли матч.

ЦСКА в том году были герои, а в этом году мы хотим быть героями. Показатель сегодняшней игры – мы должны показывать именно такой хоккей. По локоть отгрызать им руки, ноги, биться друг за друга и головой ложиться. Тогда всё может быть, и мы сможем стать героями», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.