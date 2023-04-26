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Нападающий «Эдмонтона» Хайман забил гол лицом после броска одноклубника

Нападающий «Эдмонтона» Хайман забил гол лицом после броска одноклубника
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл пятый матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

Пятый гол хозяев в матче забил нападающий Зак Хайман. Примечательно, что шайба после броска защитника «Эдмонтона» Эвана Бушара попала Хайману в лицо и отлетела в пустой угол ворот. После гола нападающему на скамейке запасных оказали медицинскую помощь.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Благодаря этой победе «Эдмонтон» впервые вышел вперёд в серии со счётом 3-2. Следующий матч пройдёт в Лос-Анджелесе 30 апреля.

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