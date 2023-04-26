Карандин: Хартли — один из тех редких тренеров-иностранцев, который развивал наш хоккей

Один из лучших арбитров в истории отечественного хоккея Юрий Карандин прокомментировал информацию о возможном возвращении Боба Хартли в «Авангард» на должность главного тренера.

«Что касается Хартли, то он по ходу сезона регулярно прилетал в Омск. Понятно, что у «Авангарда» была возможность с ним регулярно общаться и предложить возвращение. Хартли — один из тех редких тренеров-иностранцев, который развивал наш регион и наш хоккей. Хотя где-то согласен и с его критиками. Если бы все наши тренеры получали такой кредит доверия, как Хартли, то им было бы намного легче себя проявлять», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.

По информации СМИ, решение о назначении специалиста ещё не принято, но оно, возможно, и оценивается как высокое. Важно решить вопрос с помощниками, что принципиально для Хартли, а именно с Жаком Клутье, который вместе с Бобом приходил в «Авангард» пять лет назад и отвечал за меньшинство и защитников. Напомним, Хартли возглавлял «ястребов» в период с 2018 по 2022 год. Под его руководством омский клуб завоевал Кубок Гагарина в 2021 году.