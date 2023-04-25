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Боб Хартли прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Авангард»

Боб Хартли прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Авангард»
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Канадский тренер Боб Хартли прокомментировал информацию о том, что может вернуться в омский «Авангард» в следующем сезоне.

«Я не уверен, что прям точно смогу приехать в Омск. У меня дома есть большой бизнес, связанный с недвижимостью», — приводит слова Хартли «Матч ТВ».

По информации издания, решение о назначении специалиста ещё не принято, но оно возможно и оценивается как высокое. Важно решить вопрос с помощниками, что принципиально для Хартли, а именно с Жаком Клутье, который вместе с Бобом приходил в «Авангард» пять лет назад и отвечал за меньшинство и защитников.

Напомним, Хартли возглавлял «ястребов» в период с 2018 по 2022 год. Под его руководством омский клуб завоевал Кубок Гагарина в 2021 году.

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