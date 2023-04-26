Крикунов рассказал об ошибке Войнова в эпизоде с шикарным проходом и голом Полтапова

Экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов рассказал об ошибке защитника «Ак Барса» Вячеслава Войнова в эпизоде с заброшенной шайбой форварда ЦСКА Прохора Полтапова после отличного сольного прохода в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина.
«Даже такой опытный защитник, как Вячеслав Войнов, провёл неудачный матч. Сделал элементарную ошибку в эпизоде с голом ЦСКА.
Защитника учат, что он должен перекрыть центр и заставить нападающего идти в угол. Это ему с детства говорят. А Войнов перекрыл угол и открыл дорогу Полтапову к воротам. Детская ошибка. Защитник такого уровня подобное допускает редко, так что можно сослаться на то, что его просто перемкнуло в условиях такого напряжения. Но нужно отдать должное и Полтапову, который хорошо держит шайбу и распоряжается ей, что показал в эпизоде с голом», — приводят слова Крикунова «Известия».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Напомним, счёт в финальной серии 3-2 в пользу ЦСКА. Шестой матч состоится в Москве завтра, 27 апреля.
- 26 апреля 2023
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