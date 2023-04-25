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Полтапов в шикарном сольном проходе открыл счёт в матче с «Ак Барсом»

В эти минуты в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» проходит пятый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает ЦСКА. После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.

За четыре секунд до конца первой двадцатиминутки счёт в матче после шикарного сольного прохода открыл форвард ЦСКА Прохор Полтапов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию пятого матча серии между «Ак Барсом» и ЦСКА.

Напомним, счёт в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги 3-1 в пользу клуба из Москвы. В случае победы в пятой встрече армейцы станут обладателями Кубка Гагарина.

В рамках финальной серии Кубка Гагарина команды встречались один раз, в сезоне-2017/2018. Тогда со счётом 4-1 сильнее оказался казанский «Ак Барс».