Коньков: ЦСКА всё-таки сможет взять своё, доводить серию до седьмого матча им нельзя

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от шестого матча финальной серии плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Ак Барсом» (3-2).

«Нет фаворита в шестом матче. У «Ак Барса» нет права на ошибку, им нужно делать всё для победы. Уверен, что казанцы будут придерживаться своей агрессивной и динамичной игры. Команда создаёт достаточно моментов, но реализация оставляет желать лучшего. ЦСКА же прекрасно понимает, что доводить серию до седьмого матча ни в коем случае нельзя.

После двух поражений подряд психологическое состояние у них будет не самым оптимальным. Сейчас у армейцев будет хороший повод завершить серию в Москве. В КХЛ с 2018 года никто не выигрывал Кубок Гагарина в родном городе. Для ЦСКА это хороший повод сделать праздник для своих болельщиков. У игроков команды это будет уже четвёртый финал подряд. Думаю, что они учтут прошлогодний опыт «Металлурга» и спокойно подготовятся к игре.

Прохор Полтапов в прошлой игре показал, что сольные проходы могут определить исход матча. У ЦСКА есть хорошие исполнители и классная реализация. Их ведущие игроки способны сделать результат. Завтра нас ждёт бескомпромиссный матч. Думаю, что ЦСКА всё-таки сможет взять своё», — цитирует Конькова «РБ Спорт».