Экс-тренер «Трактора»: челябинскому клубу рано или поздно удастся завоевать золото

Бывший тренер «Трактора» Равиль Гусманов вспомнил выступление челябинской команды в сезоне-2012/2013 и заявил, что клуб рано или поздно станет чемпионом.
«Не так давно было ровно десять лет с тех пор, как «Трактор» проиграл «Динамо» в финале Кубка Гагарина, часто вспоминаю тот сезон? Вспоминаю, конечно. Разговаривал с ребятами, которые играли в этой команде, и с болельщиками. Для города попадание в финал было праздником. Весь Челябинск болел, переживал, жил хоккеем.
Есть ли всё ещё сожаление, что не получилось выиграть Кубок? В моей карьере было много ситуаций, когда не хватало одного шага. Поэтому нужно забыть это, идти дальше и снова выигрывать.
«Трактору» рано или поздно удастся завоевать золото, с такой школой и с такими традициями», — приводит слова Гусманова «РБ Спорт».
Напомним, в регулярном сезоне «Трактор» занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 72 очка после 68 матчей.
- 26 апреля 2023
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