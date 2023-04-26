Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал отсутствие своих голов в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. В плей-офф на счету 31-летнего форварда лишь две передачи после четырёх матчей. Примечательно, что два ассиста российский хоккеист отдал в первые 10 минут стартового матча в плей-офф.

«Я должен как-то забить. В регулярном чемпионате, возможно, бывает то же самое, просто нужно стараться на 100 процентов, и всё, вероятно, пойдёт хорошо, если ты продолжишь стараться. Но иногда этого (голов) не происходит. Прямо сейчас я не могу паниковать или слишком много думать об этом. У нас впереди ещё две игры или даже три, так что у нас есть шанс. «Нью-Джерси» — довольно хорошая команда, но мы можем их обыграть.

Нужно продолжать бросать, и когда-нибудь шайба попадёт в цель. Надеюсь, в следующем матче», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

Напомним, в серии с «Нью-Джерси Дэвилз» счёт равный — 2-2. Следующая встреча состоится в ночь на 28 апреля (2:30 мск).