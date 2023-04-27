Картье стал восьмым игроком в истории НХЛ с голом в плей-офф в дебютном матче в лиге
Поделиться
В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» в эти минуты проходит пятый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Сиэтл Кракен». На момент написания новости в игре третий период, гости ведут со счётом 3:2.
Одну из шайб в составе «Сиэтла» забросил 21-летний нападающий Тай Картье, для которого сегодняшний матч стал дебютным в лиге. Канадский форвард, ранее никогда не игравший даже в регулярном чемпионате НХЛ, стал всего восьмым игроком в истории с голом в плей-офф в дебютном матче в лиге.
Ранее подобным достижением отмечались Эдди Эмберг (1945), Лес Костелло (1948), Даг Волмар (1989), Род Бриндамор (1989), Адам Мэйр (1999), Лаури Корпикоски (2008) и защитник «Колорадо» Кейл Макар (2019).
Материалы по теме
Комментарии
- 27 апреля 2023
-
08:18
-
08:00
-
07:35
-
07:32
-
07:22
-
07:21
-
07:10
-
07:06
-
07:01
-
05:20
- 26 апреля 2023
-
23:40
-
23:33
-
23:19
-
22:46
-
22:25
-
22:09
-
21:46
-
21:33
-
21:13
-
20:43
-
20:24
-
20:17
-
20:08
-
20:02
-
19:51
-
19:29
-
19:16
-
19:05
-
18:46
-
18:37
-
18:20
-
17:55
-
17:40
-
17:24
-
17:07
Партнерский контент