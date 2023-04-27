Картье стал восьмым игроком в истории НХЛ с голом в плей-офф в дебютном матче в лиге

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» в эти минуты проходит пятый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Сиэтл Кракен». На момент написания новости в игре третий период, гости ведут со счётом 3:2.

Одну из шайб в составе «Сиэтла» забросил 21-летний нападающий Тай Картье, для которого сегодняшний матч стал дебютным в лиге. Канадский форвард, ранее никогда не игравший даже в регулярном чемпионате НХЛ, стал всего восьмым игроком в истории с голом в плей-офф в дебютном матче в лиге.

Ранее подобным достижением отмечались Эдди Эмберг (1945), Лес Костелло (1948), Даг Волмар (1989), Род Бриндамор (1989), Адам Мэйр (1999), Лаури Корпикоски (2008) и защитник «Колорадо» Кейл Макар (2019).