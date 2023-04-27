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Бобровский совершил невероятный сейв на последних секундах основного времени с «Бостоном»

Бобровский совершил невероятный сейв на последних секундах основного времени с «Бостоном»
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Завершился пятый матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 4:3 после овертайма.

В одном из эпизодов игры российский голкипер победившей команды Сергей Бобровский совершил невероятное спасение. Сейв пришёлся на последние секунды основного времени матча. После этого команда одержала победу в овертайме. Всего россиянин отразил 44 броска по своим воротам.

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В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Энтони Дюклер, Сэм Беннетт, отметившийся дублем, а также Мэттью Ткачук, забивший гол в овертайме и принёсший победу «Флориде».

У хозяев в сегодняшней встрече забивали Брэд Маршан, Патрис Бержерон, а также Тейлор Холл. Российский защитник Дмитрий Орлов результативными действиями отметиться не сумел.

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