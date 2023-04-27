«Мы потеряли уверенность». Главный тренер «Колорадо» о поражении в пятом матче с «Сиэтлом»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар оценил поражение в пятом матче серии плей-офф с «Сиэтлом» (2:3). Действующий чемпион находится на грани вылета, уступая в серии со счётом 2-3. Следующий матч пройдёт в Сиэтле 29 апреля.
«Я уверен, что сейчас мы разочарованы тем, что упустили возможность выиграть дома. Мы и близко не подошли к той игре, в которую мы должны играть, чтобы добиться успеха. Это не та игра, которую мы демонстрировали весь год, но нам нужно перезагрузиться и переломить серию. Мы играли уверенно в гостевых матчах, но сейчас мы потеряли уверенность, и мы должны найти способ вернуть её, чтобы сравнять счёт в серии», — цитирует Беднара пресс-служба НХЛ.
Отметим, что «Колорадо» провёл матч без своих лидеров — нападающего Валерия Ничушкина и защитника Кейла Макара. Игрок обороны вернётся после дисквалификации на следующий матч, участие россиянина в серии находится под вопросом.
- 27 апреля 2023
-
09:52
-
09:14
-
08:40
-
08:18
-
08:00
-
07:35
-
07:32
-
07:22
-
07:21
-
07:10
-
07:06
-
07:01
-
05:20
- 26 апреля 2023
-
23:40
-
23:33
-
23:19
-
22:46
-
22:25
-
22:09
-
21:46
-
21:33
-
21:13
-
20:43
-
20:24
-
20:17
-
20:08
-
20:02
-
19:51
-
19:29
-
19:16
-
19:05
-
18:46
-
18:37
-
18:20
-
17:55