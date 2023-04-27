«Мы потеряли уверенность». Главный тренер «Колорадо» о поражении в пятом матче с «Сиэтлом»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар оценил поражение в пятом матче серии плей-офф с «Сиэтлом» (2:3). Действующий чемпион находится на грани вылета, уступая в серии со счётом 2-3. Следующий матч пройдёт в Сиэтле 29 апреля.

«Я уверен, что сейчас мы разочарованы тем, что упустили возможность выиграть дома. Мы и близко не подошли к той игре, в которую мы должны играть, чтобы добиться успеха. Это не та игра, которую мы демонстрировали весь год, но нам нужно перезагрузиться и переломить серию. Мы играли уверенно в гостевых матчах, но сейчас мы потеряли уверенность, и мы должны найти способ вернуть её, чтобы сравнять счёт в серии», — цитирует Беднара пресс-служба НХЛ.

Отметим, что «Колорадо» провёл матч без своих лидеров — нападающего Валерия Ничушкина и защитника Кейла Макара. Игрок обороны вернётся после дисквалификации на следующий матч, участие россиянина в серии находится под вопросом.