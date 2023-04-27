Генеральный менеджер «Трактора»: Телегину, как и клубу, есть что доказывать в новом сезоне

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал подписание нового контракта с защитником Сергеем Телегиным.
«Продление контракта с Сергеем Телегиным — это важное событие для «Трактора». Наш защитник сейчас находится в стадии роста как профессионального мастерства, так и личности, и, уверен, ещё больше раскроется в ближайшие годы вместе с командой. Ему, как и «Трактору», есть что доказывать в будущем сезоне. Мы рассчитываем, что Сергей сможет вновь вернуться к тем вершинам, которых он достигал с клубом и сборной в 2022 году», — цитирует Волкова пресс-служба клуба.
В прошедшем сезоне защитник «Трактора» провёл в КХЛ 58 матчей и набрал 22 (5+17) очка, установив личный рекорд результативности за один полный сезон в КХЛ. Всего в КХЛ Телегин провёл 168 матчей, в которых набрал 44 (12+32) очка с показателем полезности «+18».
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