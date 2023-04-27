Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Трактор» продлил контракт с защитником Сергеем Телегиным

«Трактор» продлил контракт с защитником Сергеем Телегиным
Комментарии

«Трактор» продлил контракт с защитником Сергеем Телегиным, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано сроком до конца сезона-2024/2025.

Летом 2020-го Телегин подписал соглашение с «Трактором» и в дебютном сезоне в КХЛ провёл под руководством Анвара Гатиятулина 44 матча, набрав 10 (3+7) очков. В прошедшем сезоне защитник «Трактора» провёл в КХЛ 58 матчей и набрал 22 (5+17) очка, установив личный рекорд результативности за один полный сезон в КХЛ. Всего в КХЛ Телегин провёл 168 матчей, в которых набрал 44 (12+32) очка с показателем полезности «+18».

22-летний хоккеист регулярно вызывался в национальную команду страны, за которую провёл 11 матчей и отметился одной результативной передачей.

Материалы по теме
Телегин: перед Гончаром чувствовал себя мальчиком, который ничего не понимает в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023