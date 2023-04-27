Антон Курьянов станет новым генеральным менеджером «Авангарда»

Как стало известно «Чемпионату», новым генеральным менеджером «Авангарда» станет Антон Курьянов. В ближайшее время об этом объявят официально.

Курьянов на протяжении 13 лет был нападающим «Авангарда». После завершения карьеры игрока стал тренером в омском клубе. С июля 2018 года по 14 мая 2021 года был тренером по развитию игроков ХК «Авангард». С 15 мая 2021 года — ответственным за нападение и большинство.

Отметим, что на должность генерального менеджера «Авангарда» претендовал Леонид Вайсфельд, однако стороны не смогли договориться об условиях сотрудничества. Нынешний генменеджер омского клуба Рашид Хабибулин покинет «Авангард», как сообщалось ранее.