Антон Курьянов станет новым генеральным менеджером «Авангарда»
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Как стало известно «Чемпионату», новым генеральным менеджером «Авангарда» станет Антон Курьянов. В ближайшее время об этом объявят официально.
Курьянов на протяжении 13 лет был нападающим «Авангарда». После завершения карьеры игрока стал тренером в омском клубе. С июля 2018 года по 14 мая 2021 года был тренером по развитию игроков ХК «Авангард». С 15 мая 2021 года — ответственным за нападение и большинство.
Отметим, что на должность генерального менеджера «Авангарда» претендовал Леонид Вайсфельд, однако стороны не смогли договориться об условиях сотрудничества. Нынешний генменеджер омского клуба Рашид Хабибулин покинет «Авангард», как сообщалось ранее.
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