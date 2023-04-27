«Амур» сделал квалификационные предложения девяти хоккеистам и подписал Гиздатуллина

«Амур» сделал квалификационные предложения лучшему бомбардиру клуба прошлого сезона Ивану Николишину, а также восьми игрокам – защитникам Виктору Балдаеву и Илье Дервуку, нападающим Яну Дрозгу, Вячеславу Грецкому, Кириллу Слепцу, Игнату Коротких, Владиславу Барулину и голкиперу Дмитрию Лозебникову. Также пресс-служба хабаровского клуба сообщает о подписании нового контракта с нападающим Артуром Гиздатуллиным. Новое соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2023/2024 и носит двусторонний характер.

Гиздатуллин в прошлом сезоне провёл 44 матча и набрал 11 очков (5+6). Николишин набрал 42 очка (17+25) в 67 матчах. Дрозг в 40 матчах набрал 21 очко (8+13). Грецкий в 43 матчах набрал 5 (3+2) очков. Коротких провёл 26 матчей и заработал четыре результативных балла (1+3). Слепец провёл 17 матчей, в которых три раза ассистировал партнёрам. Барулин провёл 57 матчей, набрал 13 (7+6) очков. Балдаев провёл 57 матчей, набрал 6 (1+5) очков, показатель полезности – «0». Дервук провёл за «Сокол» в ВХЛ 43 матча, отдал четыре передачи с показателем полезности «+4».

Вратарь Лозебников выходил на лёд в матче с «Ак Барсом», где сменил Яниса Калниньша. Голкипер отыграл чуть менее 20 минут, за которые справился со всеми 14 бросками по своим воротам. В составе «Сокола» стал серебряным призёром ВХЛ. Провёл 18 матчей в регулярке, коэффициент надёжности 2.69, и 14 игр в плей-офф ВХЛ, коэффициент надёжности 2.72.