34-летний экс-защитник клубов КХЛ Александр Осипов продлил контракт с «Рубином»

«Рубин» продлил трудовые соглашения с защитниками Дмитрием Лютовым и Александром Осиповым, а также с нападающими Денисом Давыдовым и Денисом Горбуновым.

В прошедшем сезоне 34-летний Осипов провёл 51 матч в регулярном чемпионате ВХЛ, в которых набрал 28 очков — забросил 13 шайб и отдал 15 результативных передач. В плей-офф на счету опытного защитника 20 матчей и 10 (1+9) набранных очков. Последний раз Осипов выступал в КХЛ за «Нефтехимик» в сезоне-2020/2021. Защитник провёл в КХЛ 546 матчей, в которых набрал 150 очков — забил 64 гола и отдал 86 результативных передач с показателем полезности «-31».

В прошедшем сезоне ВХЛ «Рубин» уступил «Соколу» в полуфинале Кубка Петрова в серии из пяти матчей.