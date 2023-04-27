34-летний экс-защитник клубов КХЛ Александр Осипов продлил контракт с «Рубином»
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«Рубин» продлил трудовые соглашения с защитниками Дмитрием Лютовым и Александром Осиповым, а также с нападающими Денисом Давыдовым и Денисом Горбуновым.
В прошедшем сезоне 34-летний Осипов провёл 51 матч в регулярном чемпионате ВХЛ, в которых набрал 28 очков — забросил 13 шайб и отдал 15 результативных передач. В плей-офф на счету опытного защитника 20 матчей и 10 (1+9) набранных очков. Последний раз Осипов выступал в КХЛ за «Нефтехимик» в сезоне-2020/2021. Защитник провёл в КХЛ 546 матчей, в которых набрал 150 очков — забил 64 гола и отдал 86 результативных передач с показателем полезности «-31».
В прошедшем сезоне ВХЛ «Рубин» уступил «Соколу» в полуфинале Кубка Петрова в серии из пяти матчей.
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