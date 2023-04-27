Гимаев: после гола в пятом матче финала с ЦСКА Радулов выдохнул

Известный в прошлом защитник Сергей Гимаев оценил игру капитана «Ак Барса» Александра Радулова в финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (2-3).

«По итогам четвёртого матча многие говорили, что на Станиславе Галиеве атаки «Ак Барса» осекаются, но на этот раз он наконец-то забросил. То же самое можно сказать и о Радулове. Он прилично играл в предыдущих матчах, но все ждали от Александра именно заброшенных шайб. По его реакции было видно, что после того гола, который сравнял счёт в пятом матче, капитан «Ак Барса» выдохнул. На него самого давило то, что он не может забросить. Перед игрой обсуждали результаты Радулова с коллегами — он ведь за все свои прошлые финалы в КХЛ забросил всего две шайбы! Но теперь он отличился, это раскрепостит Александра. Плюс то, что в этом голе в роли ассистента выступил Шипачёв, тоже важно для «Ак Барса» и для самого Вадима — это должно стать моментом эмоционального подъёма», — приводит слова Гимаева сайт КХЛ.

Напомним, шестой матч финальной серии Кубка Гагарина пройдёт в Москве сегодня, 27 апреля.