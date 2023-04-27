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Сборная Словакии U18 неожиданно победила Финляндию U18 и вышла в полуфинал ЧМ

Сборная Словакии U18 неожиданно победила Финляндию U18 и вышла в полуфинал ЧМ
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В Швейцарии на стадионе «Райффайзен-Арена» состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира среди игроков до 18 лет. Сборная Словакии встречалась со сборной Финляндии и одержала победу со счётом 3:2.

На 36-й секунде первого периода счёт в матче открыл Далибор Дворский с передач Лео Эперьеси и Адама Цедзо.

На третьей минуте второго периода преимущество сборной Словакии удвоил Патрик Масница с передач Далибора Дворского и Юрая Пекарчика. На 14-й минуте периода Адам Цедзо сделал счёт 3:0 с передач Юрая Пекарчика и Далибора Дворского.

На шестой минуте Каспер Халттунен размочил счёт с передач Йими Юнккари и Косты Хелениуса. За 10 секунд до конца третьего периода Эмиль Ярвентие с передач Каспера Халттунена и Косты Хелениуса сократил отставание до минимума. Однако на большее сборной Финляндии не хватило.

U18 ЧМ-2023. 1/4 финала
27 апреля 2023, четверг. 16:00 МСК
Финляндия U18
Окончен
2 : 3
Словакия U18
0:1 Дворский (Эперьеси, Цедзо) – 00:36 (5x5)   0:2 Масница (Дворский, Пекарчик) – 22:50 (5x4)   0:3 Цедзо (Пекарчик, Дворский) – 33:47 (5x5)   1:3 Халттунен (Юнккари, Хелениус) – 45:53 (5x5)   2:3 Ярвентие (Халттунен, Хелениус) – 59:50 (6x5)

Таким образом, сборная Словакии U18 вышла в полуфинал турнира.

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