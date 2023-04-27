Главный тренер «Ак Барса» объяснил отсутствие Войнова в шестом матче финала Кубка Гагарина

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над ЦСКА (3:0) в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина объяснил отсутствие в матче защитника Вячеслава Войнова.

«Хенкель заменил Войнова в составе? Во-первых, Войнов не смог сыграть, потому что у него травма. Он сегодня катался, но чувствовал себя не очень. Радует, что Хенкель сработал хорошо, надёжно. Сыграет ли Войнов в седьмом матче? Не могу сказать. Посмотрим», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Отметим, что место Войнова в составе занял Кристиан Хенкель. В предыдущий раз белорусский игрок обороны принимал участие в третьем матче 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина с «Нефтехимиком» (4:1) 5 марта.

Напомним, счёт в финальной серии Кубка Гагарина равный — 3-3. Седьмая, решающая встреча состоится послезавтра, 29 апреля, в Казани. Матч начнётся на стадионе «Татнефть-Арена» в 17:00 мск.