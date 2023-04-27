Билялетдинов: я понимал причины, по которым проигрывал «Ак Барс». Они были исправимы

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над ЦСКА (3:0) в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Хорошая боевая игра. Все понимали, для чего играем, команда подготовилась к матчу. Начали так, как соперник позволил. Выполняли своё игровое задание.

Блокированные броски — это обычное задание. ЦСКА играл активно, мы были вынуждены это делать. Я доволен действиями защитников.

Я выглядел спокойно при счёте 1-3 в серии? Это же спорт. Я вижу, что игроки делают и как они [это] делают. Бывают какие‑то курьёзные моменты. Я понимал причины, по которым мы проигрывали. Они были исправимы», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Счёт в финальной серии Кубка Гагарина равный — 3-3. Седьмая, решающая встреча состоится послезавтра, 29 апреля, в Казани. Матч начнётся на стадионе «Татнефть-Арена» в 17:00 мск.