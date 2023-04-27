Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Таппара» стала чемпионом Финляндии, в составе клуба — 10 хоккеистов, игравших в КХЛ

В Финляндии завершился плей-офф Высшей лиги страны, в котором «Таппара» в финальной серии была сильнее «Пеликанс» со счётом 4-3.

Отметим, что в составе победителей выступали 10 хоккеистов, игравших в разное время в Континентальной хоккейной лиге.

Среди нападающих это: Джефф Плэтт («Динамо» Минск, «Локомотив», ЦСКА, «Автомобилист», «Салават Юлаев»), Йори Лехтеря («Локомотив», «Сибирь», СКА, «Спартак»), Вели-Матти Савинайнен («Югра», «Торпедо», «Куньлунь», «Йокерит»), Кристиан Куусела («Амур»), Нико Оямяки («Витязь») и Патрик Вирта («Слован»).

Среди защитников: Максим Матушкин («Металлург», «Северсталь», СКА, «Адмирал»), Вели-Матти Виттасмяки («Северсталь») и Валттери Кемиляйнен («Витязь»).

Среди вратарей это финн Нико Ховинен, выступавший в новокузнецком «Металлурге», «Адмирале» и хорватском «Медвешчаке».