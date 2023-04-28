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«Серветт» с Хартикайненом, Умарком и Ватаненом стал чемпионом Швейцарии

Хоккейный клуб «Серветт» стал победителем чемпионата Швейцарии впервые в истории. В финале команда из Женевы обыграла «Биль» со счётом 4-3 в серии.

В решающем седьмом матче серии «Серветт» оказался сильнее соперников со счётом 4:1. Этот титул стал первым для «Серветта» в истории. Команда начала выступать в высшем дивизионе швейцарского чемпионата с сезона-2002/2003.

По итогам регулярного чемпионата «Серветт» также стал победителем.

Чемпионами в составе клуба стали бывшие хоккеисты «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен и Линус Умарк, экс-игрок «Нефтехимика» Йоанн Овитю, а также бывшие представители Национальной хоккейной лиги Сами Ватанен, Валттери Фильппула, Джош Джурис и Даниэль Винник.

По пути к финалу «Серветт» обыграл «Лугано» (4-2 в серии) и «Цуг» (4-1 в серии).