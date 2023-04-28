Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Видео спасения Василевского при выходе Марнера один на один

Видео спасения Василевского при выходе Марнера один на один
Аудио-версия:
Комментарии

В Торонто на «Скотиабанк-Арене» прошёл пятый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (1/4 финала Востока), в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В середине третьего периода при счёте 2:1 в пользу «Тампы» великолепное спасение совершил вратарь «молний» Андрей Василевский. Россиянин нейтрализовал выход один на один лидера «Торонто» Митчелла Марнера, отразив шайбу блином.

ВИДЕО

Василевский отразил 28 из 30 бросков по воротам и был признан второй звездой матча. Россиянин одержал 65-ю победу в плей-офф НХЛ. По этому показателю он вышел на 12-е место среди вратарей в истории лиги, догнав Доминика Гашека. Благодаря этой победе «Тампа-Бэй» сократила отставание в серии до счёта 2-3. Следующий матч пройдёт на площадке «Лайтнинг» 30 апреля.

Материалы по теме
Василевский мощно ответил критикам! И повторил рекорд Гашека в НХЛ
Василевский мощно ответил критикам! И повторил рекорд Гашека в НХЛ
Материалы по теме
Андрей Василевский догнал Доминика Гашека по победам в плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023