Видео спасения Василевского при выходе Марнера один на один

В Торонто на «Скотиабанк-Арене» прошёл пятый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (1/4 финала Востока), в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В середине третьего периода при счёте 2:1 в пользу «Тампы» великолепное спасение совершил вратарь «молний» Андрей Василевский. Россиянин нейтрализовал выход один на один лидера «Торонто» Митчелла Марнера, отразив шайбу блином.

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Василевский отразил 28 из 30 бросков по воротам и был признан второй звездой матча. Россиянин одержал 65-ю победу в плей-офф НХЛ. По этому показателю он вышел на 12-е место среди вратарей в истории лиги, догнав Доминика Гашека. Благодаря этой победе «Тампа-Бэй» сократила отставание в серии до счёта 2-3. Следующий матч пройдёт на площадке «Лайтнинг» 30 апреля.