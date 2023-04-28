Хедман: Василевский в очередной раз доказал, что является лучшим вратарём в НХЛ

Защитник «Тампа-Бэй» Виктор Хедман прокомментировал победу в шестом матче серии с «Торонто» (4:2) и отметил игру вратаря Андрея Василевского. Россиянин отразил 28 из 30 бросков и был признан второй звездой матча.
«Когда у вас есть такая команда, вы не хотите упустить эти возможности. У нас феноменальная команда, и это тот тип игр, в которые мы хотим играть. Это была тяжёлая ситуация, когда мы оказались в таком положении, когда наши спины были прижаты к стене, но я думаю, что мы очень хорошо отреагировали.
Василевский в очередной раз доказал, что является лучшим вратарём в НХЛ. Он был на высоте, когда нам это было нужно», — цитирует Хедмана пресс-служба клуба.
Россиянин одержал 65-ю победу в плей-офф НХЛ. По этому показателю он вышел на 12-е место среди вратарей в истории лиги, догнав Доминика Гашека. Благодаря этой победе «Тампа-Бэй» сократила отставание в серии до счёта 2-3. Следующий матч пройдёт на площадке «Лайтнинг» 30 апреля.
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