Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хедман: Василевский в очередной раз доказал, что является лучшим вратарём в НХЛ

Хедман: Василевский в очередной раз доказал, что является лучшим вратарём в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Тампа-Бэй» Виктор Хедман прокомментировал победу в шестом матче серии с «Торонто» (4:2) и отметил игру вратаря Андрея Василевского. Россиянин отразил 28 из 30 бросков и был признан второй звездой матча.

«Когда у вас есть такая команда, вы не хотите упустить эти возможности. У нас феноменальная команда, и это тот тип игр, в которые мы хотим играть. Это была тяжёлая ситуация, когда мы оказались в таком положении, когда наши спины были прижаты к стене, но я думаю, что мы очень хорошо отреагировали.

Василевский в очередной раз доказал, что является лучшим вратарём в НХЛ. Он был на высоте, когда нам это было нужно», — цитирует Хедмана пресс-служба клуба.

Россиянин одержал 65-ю победу в плей-офф НХЛ. По этому показателю он вышел на 12-е место среди вратарей в истории лиги, догнав Доминика Гашека. Благодаря этой победе «Тампа-Бэй» сократила отставание в серии до счёта 2-3. Следующий матч пройдёт на площадке «Лайтнинг» 30 апреля.

Материалы по теме
«Он скала и наш лучший игрок в каждом матче». Форвард «Тампы» — об игре Василевского
Материалы по теме
Василевский мощно ответил критикам! И повторил рекорд Гашека в НХЛ
Василевский мощно ответил критикам! И повторил рекорд Гашека в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023