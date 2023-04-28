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Вратарь «Нью-Джерси» Акира Шмид повторил рекорд НХЛ 39-летней давности

Вратарь «Нью-Джерси» Акира Шмид повторил рекорд НХЛ 39-летней давности
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Голкипер «Нью-Джерси» Акира Шмид одержал свою третью победу в трёх матчах серии плей-офф с «Рейнджерс» (4:0). Эти матчи стали дебютными для 22-летнего вратаря в плей-офф НХЛ. В них он пропустил лишь две шайбы, оформив один «сухой» матч, с процентом отражённых бросков 97,6%.

Таким образом, Шмид повторил рекорд НХЛ среди вратарей по победам в первых трёх матчах плей-офф в карьере, в которых пропущено два гола и менее, включая шат-аут. Последний раз таким достижением мог похвастаться вратарь «Монреаля» Стив Пенни в 1984 году. Такие же результаты показывали вратари НХЛ: Жиль Мелош (1980 год), Норми Смит (1936 год) и Тайни Томпсон (1929 год).

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Шмид провёл 18 матчей и одержал девять побед с процентом отражённых бросков 92,2%.

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