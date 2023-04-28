Защитник «Ак Барса»: в седьмом матче всё обнуляется, это отдельная игра

Защитник «Ак Барса» Константин Лучевников поделился эмоциями от победы в шестом матче финала Кубка Гагарина с ЦСКА (3:0) и рассказал о настрое на решающий седьмой матч серии. Он пройдёт в Казани 29 апреля и начнётся в 17:00 мск.

«Крис Хенкель — просто красавчик! Так давно не играл, но вышел в таком важном матче и сыграл уверенно, надёжно. Мы действовали по плану, соблюдали установку тренера. Понимали, насколько игра важная, знали, что нужно ошибаться поменьше.

Галимов — красавец, я верил до последнего, что он должен сказать своё слово в этой серии. Со второго периода понимали, что ЦСКА будет мощно прессинговать. Мы старались изо всех сил. Блокировали броски, где-то попроще действовали, играли по счёту.

34 заблокированных броска? Просто ребята делали всё, чтобы шайба не доходила до ворот. Ведь каждый бросок по воротам — это потенциальный гол. Поэтому всеми правдами и неправдами старались помочь голкиперу и ловили шайбы на себя.

Волнительно было в такой важный момент, в концовке матча, получить удаление. Очень переживал. Но ребята молодцы, что выстояли. По поводу психологического преимущества «Ак Барса» вообще ничего не могу сказать, потому что я не играл седьмые матчи на такой стадии плей-офф. Мне кажется, что в седьмом матче всё обнуляется. Отдельная игра, в которой победитель получает всё. Мои эмоции от финальной серии — это и волнение, и адреналин, запредельный настрой на каждый момент, концентрация. Я стараюсь ценить этот момент, ведь, возможно, в карьере больше такое не повторится», — цитирует Лучевникова Metaratings.ru.

Казанцам удалось выиграть два матча кряду и сравнять счёт в серии — 3-3. Седьмая игра в финале Кубка Гагарина станет 87-м матчем в розыгрыше – это новый рекорд по количеству игр за один плей-офф Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба КХЛ. Предыдущее достижение – 86 матчей – было установлено в Кубке Гагарина – 2011, где «Салават Юлаев» одержал победу над «Атлантом» со счётом 4-1 в серии.