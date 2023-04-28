«Это был взвешенный и обдуманный шаг». Крылов — о назначении Курьянова генменеджером

Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал назначение Антона Курьянова на должность генерального менеджера омского клуба. Контракт со специалистом рассчитан на два года.

«Решение об этом назначении случилось не вчера, это был взвешенный и обдуманный шаг. Сразу после того, как Алексей Волков решил прекратить сотрудничество с нашей командой, мы начали искать замену. Найти генерального менеджера посреди сезона было точно невыполнимой миссией, поэтому задача раннего формирования костяка команды на будущий сезон была поручена Рашиду Хабибулину. Ещё в момент назначения Волкова я говорил, что рынок в этом плане пуст. Найти готового кандидата на этот ответственный пост, который здесь и сейчас обладает всеми навыками, практически невозможно. К сожалению, сейчас в этом плане ситуация не изменилась. Тем не менее мы провели встречи с несколькими потенциальными генеральными менеджерами, выслушали их видение по стратегии комплектования и развития клуба. Параллельно состоялся разговор с Антоном Курьяновым, с которым мы в любом случае постоянно находились на связи по вопросам всей клубной вертикали «Авангарда». Антон взял паузу, долго думал, но в конце концов принял предложение. Этот смелый шаг говорит о том, что Антон не боится новых вызовов и готов прогрессировать в профессиональном плане. Все последние подписания, а также обсуждение будущих кандидатур новичков проходили уже при участии Курьянова.

Антон Курьянов – знаковый человек для омского хоккея. Он прошел весь путь от воспитанника ДЮСШ клуба до тренера, много лет был одной из главных звёзд команды. Выступая за «Авангард», становился чемпионом России и чемпионом мира. Он от начала и до конца предан омскому хоккею и городу Омску. За годы работы в клубе не понаслышке, а на деле узнал все ступени развития хоккеистов в системе «Авангарда», от академии через МХЛ и ВХЛ – до КХЛ, досконально разбирается в предмете. Курьянов действительно живёт хоккеем. За годы совместной работы в «Авангарде» я понял, что он хочет и умеет учиться, не стесняется признавать свои ошибки. Думаю, все видят уверенный профессиональный рост Курьянова в последние несколько сезонов. Важнейшим его плюсом является также человеческая порядочность и безупречная репутация в хоккейном сообществе. Ещё со времен своей игровой карьеры он знаком со всеми агентами, знает игроков, их возможности. Огромный опыт, игровой интеллект, а также умение быстро учиться, безусловно, помогут Антону Алексеевичу на новой должности.

Строительство боеспособного коллектива на новый сезон – командная работа. Курьянову в этом деле будут помогать проверенные люди: Рашид Хабибулин, который уже занимался комплектованием последние полгода, а также Евгений Забуга, работавший ещё в чемпионской команде и знающий все нюансы спортивно-правового характера, и Юрий Кузьменков, который также последние сезоны был в «Авангарде» на должности ассистента генерального менеджера.

Верю, что новая команда спортивного блока сможет решить поставленные амбициозные задачи и добиться максимального результата, которого весь Омск ждёт от «Авангарда». Желаю Антону и его коллегам удачи», — цитирует Крылова пресс-служба омского клуба.

Отметим, что на должность генерального менеджера «Авангарда» претендовал Леонид Вайсфельд, однако стороны не смогли договориться об условиях сотрудничества. Курьянов с 15 мая 2021 года был тренером «Авангарда», ответственным за нападение и большинство.