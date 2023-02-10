Крылов: после Сушинского в «Авангарде» была разруха, и после Волкова тоже. Ноль стратегии

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов сообщил, что омский клуб ищет нового генерального менеджера, который может появиться ещё до окончания текущего сезона КХЛ.

«Генеральный менеджер «Авангарда» должен видеть перспективу, смотреть на 2-3-5 лет вперёд – тогда это классный генеральный менеджер. А мы, как вы знаете… Каждый раз при уходе генерального менеджера у нас разруха. У нас после Сушинского была разруха, и сейчас после ухода Волкова такая же ситуация. Ноль контрактов, ноль стратегии – вообще не понимаем, куда двигаемся. Здесь всё увязано, здесь увязана кандидатура нового генерального менеджера, который придёт. Тренер ВХЛ должен чётко представлять задачу, хоккеистов какого уровня и какой позиции он должен готовить, в какой тактике и стратегии команда должна двигаться, чтобы люди органично вписывались в коллектив первой команды. Это всё мы обсуждали.

Хабибулин изначально приходил на короткий срок. Это для всех было очевидно – в первую очередь для него. Он не в состоянии 24/7 заниматься командой. Огромное ему спасибо, что он нас не бросил, подхватил. Стояла задача не формирование всего ростера, а подписание ключевых агентов, которые должны являться костяком следующей команды. Но поиск генерального менеджера начался после того, как Волков ушёл – он продолжается.

Задача Хабибулина удержать ключевых игроков. С другой стороны, вместе со мной найти менеджера. Он должен появиться сразу после окончания сезона, а лучше раньше, чтобы выстраивать стратегию вместе с Хабибулиным, который будет ему помогать», – передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, после ухода Алексея Волкова в середине ноября прошлого года исполняющим обязанности генерального менеджера «Авангарда» назначен Рашид Хабибулин.