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«Это люди, не герои видеоигр». Журналист призвал перестать спекулировать на теме Ничушкина

«Это люди, не герои видеоигр». Журналист призвал перестать спекулировать на теме Ничушкина
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Известный журналист Шон Шапиро на своей странице в «Твиттере» поделился мыслями о неожиданном отъезде российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

«Пожалуйста, перестаньте спекулировать, строя предположения, на теме отсутствия Валерия Ничушкина. Иногда нам нужно остановиться и вспомнить, что это люди, а не персонажи видеоигр, которые просто включаются перед началом матча для нашего развлечения», — говорится в сообщении.

Напомним, нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не принял участия в третьем матче серии плей-офф с «Сиэтлом» (6:4). Как сообщил главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар, россиянин покинул расположение команды по личным причинам. В прошедшем регулярном чемпионате российский нападающий провёл 53 матча и записал на свой счёт 47 (17+30) очков с показателем полезности «+15».

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