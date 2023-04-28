«Торпедо» сохранило спортивные права на ряд игроков, выступавших за клуб в этом сезоне

«Торпедо» в официальном телеграм-канале объявило о сохранении спортивных прав на семерых игроков, которые защищали цвета команды в сезоне-2022/2023.
Квалификационные предложения были сделаны Антону Сизову, Данилу Веряеву, Денису Венгрыжановскому, Кириллу Уракову и Адаму Гуске. Кроме того, «Торпедо» сохранило спортивные права в КХЛ на Владислава Фирстова и Семёна Дер-Аргучинцева.
Согласно регламенту КХЛ, хоккеист получит статус «ограниченно свободного агента» и до 31 мая сможет принять предложение другой команды, если до 30 апреля (включительно) не продлит контракт со своим клубом. Если прежний клуб в течение семи дней после предъявления игроком контрактного предложения другого клуба не повторит это предложение, то хоккеист перейдёт в новый клуб. Прежнему клубу в такой ситуации будет выплачена денежная компенсация.
- 28 апреля 2023
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