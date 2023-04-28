Александр Овечкин не приехал на матч ФК «Динамо» Москва с «Факелом»

Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не приехал на матч 25-го тура Российский Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Факелом». Ранее бело-голубые сообщали, что капитан «столичных» будет присутствовать на трибуне во время встречи.

В то же время вчера, 27 апреля, Овечкин посетил шестой матч финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом», прошедший в Москве.

Напомним, в нынешнем сезоне российский нападающий провёл за «Вашингтон» 73 встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 42 шайбы и отдал 33 голевые передачи, набрав в общей сложности 75 результативных баллов. «Вашингтон» впервые с 2014 года не попал в плей-офф НХЛ.