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Александр Овечкин не приехал на матч ФК «Динамо» Москва с «Факелом»

Александр Овечкин не приехал на матч ФК «Динамо» Москва с «Факелом»
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Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не приехал на матч 25-го тура Российский Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Факелом». Ранее бело-голубые сообщали, что капитан «столичных» будет присутствовать на трибуне во время встречи.

В то же время вчера, 27 апреля, Овечкин посетил шестой матч финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом», прошедший в Москве.

Напомним, в нынешнем сезоне российский нападающий провёл за «Вашингтон» 73 встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 42 шайбы и отдал 33 голевые передачи, набрав в общей сложности 75 результативных баллов. «Вашингтон» впервые с 2014 года не попал в плей-офф НХЛ.

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