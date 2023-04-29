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Илья Сорокин, совершивший 39 сейвов — третья звезда матча с «Каролиной»

Илья Сорокин, совершивший 39 сейвов — третья звезда матча с «Каролиной»
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На стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» (Элмонт, США) завершился четвёртый матч серии Кубка Стэнли Восточной конференции. «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу со счётом 2:1 после оветайма одержали гости, благодаря чему прошли в следующий раунд Кубка Стэнли.

После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов матча. Первой звездой стал форвард «Каролины» Пол Штястны, отметившийся по ходу матча заброшенной шайбой.

Второй звездой встречи признали финского нападающего гостей Себастьяна Ахо, также отметившегося заброшенной шайбой. Третья звезда — российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин, записавший в свой актив 39 спасений.

«Каролина» выиграла серию со счётом 4-2 и сыграет в следующем раунде Кубка Стэнли с победителем пары «Нью-Джерси» — «Рейнджерс».

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