Расстроенные хоккеисты «Миннесоты» покидали домашнюю площадку под аплодисменты фанатов

В Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» прошёл шестой матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Матч закончился победой гостей со счётом 4:1, благодаря чему они вышли в следующий раунд Кубка Стэнли.

Хоккеисты «Миннесоты» были подавлены поражением и окончанием сезона. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов опустил голову и неспеша покатился в центр площадки. Болельщики «Миннесоты» проводили команду аплодисментами, а расстроенные хоккеисты медленно уходили в раздевалку.

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Отметим, что после трёх матчей серии «Миннесота» вела со счётом 2-1. «Миннесота» с сезона-2014/2015 не может пройти первый раунд плей-офф НХЛ. В прошлом году «Уайлд» в шести матчах уступили «Сант-Луису».