«Это не его вина». Защитник «Айлендерс» — о пропущенном голе Сорокина с нулевого угла

Защитник «Айлендерс» Райан Пулок прокомментировал решающий пропущенный гол Ильи Сорокина в шестом матче серии с «Каролиной» (1:2 ОТ). Россиянин пропустил шайбу в овертайме с нулевого угла. Серия закончилась со счётом 4-2 в пользу «Каролины».

«Это не его вина, такое случается. Он играл великолепно на протяжении всего сезона. Мы поддерживаем друг друга в команде. Каждый в команде найдёт поддержку, но это поражение очень чувствительно для нас. Мы должны справиться с этим и подготовиться ментально к следующему сезону», — цитирует Пулока пресс-служба «Айлендерс».

В прошедшем матче Сорокин отразил 39 из 41 броска по воротам и был признан третьей звездой встречи. За шесть матчей серии с «Каролиной» Илья пропустил 16 шайб с процентом отражённых бросков 92,9%.