Хуснутдинов — о матчах сборной «России 25»: сейчас такое время, без разницы, с кем играть

Капитан сборной «России 25» Марат Хуснутдинов поделился ожиданиями от серии матчей со сборными Беларуси и Казахстана.

«Меня сделали капитаном? Спасибо тренерскому штабу за доверие. Со всеми старшими ребятами хорошо общаюсь, у нас хорошая коммуникация. Я им подсказываю с более молодого взгляда, они мне с более опытного. У нас хорошая команда. Остались ли силы после сезона? Для сборной всегда есть силы, защищаем цвета нашей страны. Неважно, кто сколько матчей сыграл. Тренеры по физподготовке и доктора помогут восстановиться и подготовиться.

В сборной много ребят из СКА, знаем ребят из других клубов, так что нет незнакомых лиц, все друг с другом общались. Это пойдёт только в плюс. Интересно ли играть только с Казахстаном и Беларусью? Сейчас такое время, нам без разницы, с кем будем играть, все люди соскучились по матчам сборной. Наше дело – показать хороший красивый хоккей и выиграть. Дмитрий Квартальнов возглавил белорусов? Повторюсь, нам без разницы, с кем играть. У нас хороший тренерский штаб, все понимают, как мы будем играть. Конечно, поддержали Матвея Мичкова. Все ребята всё прекрасно понимают. Поддержали, как могли», — передаёт слова Хуснутдинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Первый матч пройдёт в Челябинске 2 мая со сборной Беларуси. Начало встречи — в 16:30 мск.