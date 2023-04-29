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Ротенберг — о возвращении России на ЧМ: этот вопрос надо задать Баху, Макрону и Байдену

Ротенберг — о возвращении России на ЧМ: этот вопрос надо задать Баху, Макрону и Байдену
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Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг порассуждал на тему возможного возвращения сборной к международным матчам на чемпионатах мира по хоккею.

«Есть ли предпосылки для решения ИИХФ о возвращении России на чемпионат мира? Этот вопрос надо задать Баху, Макрону и Байдену. Не мне точно. Мы занимаемся своей работой. Все наши функционеры делают всё возможное, чтобы сборная России вернулась, но это никак не зависит от нас. Мы должны быть готовы, мы занимаемся своим делом. Не занимаемся тем, на что повлиять не можем», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в феврале Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Беларуси на весь сезон-2023/2024. Год назад, в феврале 2022 года, национальные команды были отстранены по политическим причинам от всех международных турниров под эгидой ИИХФ.

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