Лучший снайпер «Нефтехимика» Порядин принял квалификационное предложение клуба

Российский нападающий Павел Порядин принял квалификационное предложение «Нефтехимика», сообщает пресс-служба КХЛ.
Действующее соглашение форварда подходит к концу завтра, 30 апреля. Таким образом, теперь у «Нефтехимика» есть приоритетное право на заключение нового контракта с 26-летним нападающим.
Напомним, ранее ходили активные слухи о том, что Порядин может покинуть нижнекамскую команду. Среди клубов, заинтересованных в хоккеисте, назывался даже «Вашингтон Кэпиталз».
Порядин стал лучшим снайпером и бомбардиром «Нефтехимика» в регулярном чемпионате нынешнего сезона. Нападающий набрал 37 (22+15) очков в 67 матчах, к которым добавил четыре (2+2) балла в шести встречах плей-офф.
Нижнекамский клуб в регулярном сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина «Нефтехимик» уступил «Ак Барсу» — 2-4.
- 29 апреля 2023
-
16:52
-
16:41
-
16:27
-
16:17
-
16:03
-
15:55
-
15:46
-
15:41
-
15:35
-
15:30
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:52
-
14:45
-
14:15
-
14:05
-
13:45
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:25
-
11:55
-
11:35
-
11:32
-
11:20
-
11:05
-
10:50
-
10:40
-
10:20
-
10:10
-
09:55
-
09:35
-
09:30
-
09:21