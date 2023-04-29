Лучший снайпер «Нефтехимика» Порядин принял квалификационное предложение клуба

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Российский нападающий Павел Порядин принял квалификационное предложение «Нефтехимика», сообщает пресс-служба КХЛ.

Действующее соглашение форварда подходит к концу завтра, 30 апреля. Таким образом, теперь у «Нефтехимика» есть приоритетное право на заключение нового контракта с 26-летним нападающим.

Напомним, ранее ходили активные слухи о том, что Порядин может покинуть нижнекамскую команду. Среди клубов, заинтересованных в хоккеисте, назывался даже «Вашингтон Кэпиталз».

Порядин стал лучшим снайпером и бомбардиром «Нефтехимика» в регулярном чемпионате нынешнего сезона. Нападающий набрал 37 (22+15) очков в 67 матчах, к которым добавил четыре (2+2) балла в шести встречах плей-офф.

Нижнекамский клуб в регулярном сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина «Нефтехимик» уступил «Ак Барсу» — 2-4.