Судьи выписали две минуты игроку «Ак Барса» за грубый силовой приём в область головы Дица

В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает московский ЦСКА. К середине первого периода счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На четвёртой минуте матча российский нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров, пытаясь отобрать шайбу, применил грубый силовой приём против казахстанского защитника ЦСКА Даррена Дица. Форвард казанцев попал сопернику в область головы и шеи. Диц некоторое время не мог подняться со льда. Судьи обратились к видеопросмотру и приняли решение выписать Петрову двухминутное удаление.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».