Вайсфельд назвал причины провальной игры Капризова в плей-офф НХЛ — 2023

Известный российский хоккейный судья, функционер и комментатор Леонид Вайсфельд прокомментировал провальное выступление российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в розыгрыше Кубка Стэнли — 2023. Специалист поделился мнением о возможных причинах неудачной игры 26-летнего лидера «дикарей».
«Можно предположить, что Капризов не до конца восстановился после серьёзной травмы, которую получил в конце регулярного чемпионата. Может быть, повлияли личные проблемы», — приводит слова Вайсфельда Vprognoze.ru.
Напомним, «Миннесота» вылетела в первом раунде от «Даллас Старз», проиграв серию в шести матчах — 2-4. Капризов за всю серию набрал всего одно очко за гол в шести встречах при показателе полезности «-5». Хоккеист забросил шайбу в стартовом матче.
- 29 апреля 2023
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