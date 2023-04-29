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Вайсфельд назвал причины провальной игры Капризова в плей-офф НХЛ — 2023

Вайсфельд назвал причины провальной игры Капризова в плей-офф НХЛ — 2023
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Известный российский хоккейный судья, функционер и комментатор Леонид Вайсфельд прокомментировал провальное выступление российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в розыгрыше Кубка Стэнли — 2023. Специалист поделился мнением о возможных причинах неудачной игры 26-летнего лидера «дикарей».

«Можно предположить, что Капризов не до конца восстановился после серьёзной травмы, которую получил в конце регулярного чемпионата. Может быть, повлияли личные проблемы», — приводит слова Вайсфельда Vprognoze.ru.

Напомним, «Миннесота» вылетела в первом раунде от «Даллас Старз», проиграв серию в шести матчах — 2-4. Капризов за всю серию набрал всего одно очко за гол в шести встречах при показателе полезности «-5». Хоккеист забросил шайбу в стартовом матче.

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