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«Адский игрок». Главный тренер «Далласа» поделился мнением о Кирилле Капризове

«Адский игрок». Главный тренер «Далласа» поделился мнением о Кирилле Капризове
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Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур поделился мнением о российском нападающем «Миннесоты Уайлд» Кирилле Капризове.

«Он отличный игрок. Ты должен отбирать у него шайбу. Каждый на площадке должен знать, когда он на льду, и быть готовым к отбору, к тому, чтобы лишить его времени и пространства. Он не из тех, кого можно оставить «один на один»; у тебя должны быть люди, помогающие непосредственно в игре против него. Он адский игрок», — приводит слова Дебура The Athletic.

Напомним, Капризов не набирает очки уже четыре матча подряд. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли на счету российского нападающего один гол. Таким образом, Кирилл Капризов не может набрать очко в Кубке Стэнли на протяжении 313 минут и 8 секунд.

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