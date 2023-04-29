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«ЦСКА всегда будет первым». Президент ОКР поздравил армейцев с победой в Кубке Гагарина

Президент Олимпийского комитета России (ОКР), четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Станислав Поздняков поздравил московский ЦСКА с завоеванием Кубка Гагарина.

«Поздравляю ЦСКА с завоеванием Кубка Гагарина. Символично, что выиграли в день 100-летия клуба! ЦСКА всегда будет первым!», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.

Для ЦСКА этот Кубок Гагарина стал третьим в истории. Ранее армейцы выигрывали главный трофей КХЛ в 2019 и 2022 годах. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2023 автором победной шайбы стал казахстанский защитник Даррен Диц, отличившийся на 12-й минуте второго периода.