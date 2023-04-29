Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал поражение в решающем матче финала КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА. Казанцы дважды выигрывали в ходе седьмой встречи — 1:0 и 2:1. Тем не менее в середине второго периода «Ак Барс» пропустил два гола за 76 секунд и в итоге потерпел поражение. ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина — 2023.

«Как оцениваю этот финал, насколько траурная обстановка в раздевалке? Никакого траура нет, конечно. Я считаю, что команда играла достойно, были хорошие моменты, команда показывала свой характер. Всегда есть плюсы и минусы, есть вопросы, над которыми мы должны поработать, на что обратить внимание. А в целом команда – молодцы, игроки на протяжении всего сезона работали добросовестно, выполняли наши установки, не всегда получалось, но они старались. Меня это очень радует, я им благодарен за это.

После второй шайбы команда как будто побежала забивать ещё, на чём ЦСКА и подловил? Забивать надо вовремя, не надо пропускать. К сожалению, допускали оплошности, которых не должно быть. Но это финал, здесь всё бывает, бывает, что и курьёзная какая-то шайба залетает. К сожалению, нам не удалось решить свой вопрос», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».