31 сейв Самсонова помогли «Торонто» переиграть «Тампу» в овертайме и выиграть в серии
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 в овертайме.
Первую шайбу с передачи Ти Джея Броди забросил нападающий гостей Остон Мэттьюс. Это произошло на 34-й минуте матча. Счёт на 45-й минуте сравнял Стивен Стэмкос. Победный гол в овертайме забил Джон Таварес на 65-й минуте.
Голкипер «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов совершил 31 сейв, а его визави Андрей Василевский отметился 20-ю сейвами.
Россияне в составе «Тампы» Михаил Сергачёв и Никита Кучеров не отличились результативными действиями.
Таким образом, «Торонто» победил в серии со счётом 4:2.
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