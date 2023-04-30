31 сейв Самсонова помогли «Торонто» переиграть «Тампу» в овертайме и выиграть в серии

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 в овертайме.

Первую шайбу с передачи Ти Джея Броди забросил нападающий гостей Остон Мэттьюс. Это произошло на 34-й минуте матча. Счёт на 45-й минуте сравнял Стивен Стэмкос. Победный гол в овертайме забил Джон Таварес на 65-й минуте.

Голкипер «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов совершил 31 сейв, а его визави Андрей Василевский отметился 20-ю сейвами.

Россияне в составе «Тампы» Михаил Сергачёв и Никита Кучеров не отличились результативными действиями.

Таким образом, «Торонто» победил в серии со счётом 4:2.