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Дубль Костина помог «Ойлерз» победить в серии с «Кингз»

Дубль Костина помог «Ойлерз» победить в серии с «Кингз»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Итоговый счёт в пользу гостей — 5:4.

Звёздный нападающий гостей Коннор Макдэвид открыл счёт в самом начале встречи. Защитник хозяев Шон Дурзи сравнял счёт на 9-й минуте. Далее российский нападающий «Ойлерз» Клим Костин вывел гостей вперёд, забив на 13-й минуте. Затем Леон Драйзайтль удвоил преимущество во втором периоде, но Адриан Кемпе и Кевин Фиала снова сделали счёт ничейным ещё до середины встречи. На 31-й минуте Костин снова вывел гостей вперёд и оформил дубль. Но уже на 48-й минуте Филипп Дано снова сделал счёт равным. В итоге на 57-й минуте нападающий гостей Кайлер Ямамото забросил победную шайбу.

Итоговый счёт серии — 4:2 в пользу «Эдмонтона».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
30 апреля 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 01:25 (5x5)   1:1 Дурзи (Фиала, Байфилд) – 08:13 (5x5)   1:2 Костин (Маклауд, Деарне) – 12:12 (5x5)   1:3 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 24:06 (5x4)   2:3 Кемпе (Фиала, Арвидссон) – 26:36 (5x4)   3:3 Фиала (Даути, Арвидссон) – 28:16 (5x4)   3:4 Костин (Ямамото, Деарне) – 30:54 (5x5)   4:4 Дано – 47:46 (4x5)   4:5 Ямамото (Маклауд, Костин) – 56:58 (5x5)
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