Окулов: спасибо «Ак Барсу» за крутой финал

Нападающий ЦСКА Константин Окулов рассказал за счёт чего команде удалось переломить ход седьмого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» (3:2, 4-3 в серии) во втором периоде. Все шайбы в решающей встрече армейцы забросили во второй двадцатиминутке. Также Окулов поблагодарил соперников за интересное противостояние.

«Очень тяжёлая игра, тяжёлая серия. Хорошо, что всё позитивно закончилось. Спасибо «Ак Барсу» за крутой финал. [Во втором периоде] грамотно выиграли вбрасывание, вовремя бросили. Всё очень просто, всё уже давно за нас придумали. Простые вещи приводят к хорошим моментам и позитивному результату. Были ненужные удаления. Хорошо, что вытерпели, ловили шайбу. Это дало результат.

Конечно, в седьмом матче все переживают. Как мы могли недооценить «Ак Барс»? У них шикарный состав, шикарный тренерский штаб. Мы сами в прошлом году с 1-3 выбрались. Мы всё прекрасно понимали. Даже когда мы вели 3-1 в серии, даже мысли не было, что мы уже выиграли серию. Получилось так, как получилось. Мы играли против очень крутой и хорошей команды. Как только мы чуть-чуть расслабились, нам сразу это показали.

[Выиграть два Кубка Гагарина подряд] – это охренительное чувство. Это не описать словами. Ты понимаешь, ради чего ты играешь в хоккей. Выигрывать в любом виде спорта — это самое главное», — приводит слова Мамина «Metaratings».

ЦСКА завоевал Кубок Гагарина в третий раз. Ранее армейцы выигрывали трофей в 2019 и 2022 годах.